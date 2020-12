Fepam concede licença de operação para indústria de madeira e hidrelétrica no RS

A Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Salto do Guassupi e a Todesmade Indústria de Madeiras e Artefatos obtiveram da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) licenças para que possam operar no Rio Grande do Sul. Em relação à hidrelétrica, localizada entre os municípios de Júlio de Castilhos e São Martinho da Serra, houve a emissão da Licença de Operação (LO) no dia 23 de dezembro, e da LO para Linhas de Transmissão (LTs) em 17 de dezembro.

Quanto ao segundo empreendimento no Estado, voltado para fabricação de madeira e que ficará sediado em Cachoeira do Sul, a LO emitida também foi no dia 23 deste mês. A indústria havia iniciado sua instalação em novembro de 2018, quando a Fepam deu aval por meio da Licença de Instalação.

Com os dois empreendimentos, o Estado espera aumentar a geração de empregos, além de ser beneficiado com a finalidade de cada instalação.