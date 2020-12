BRDE fecha ano com operações que superam R$ 3,25 bilhões

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) encerra 2020 com um crescimento de 37% em financiamentos concedidos. As operações de crédito em apoio a diferentes setores da economia atingiram R$ 3,251 bilhões. Nesse período, foram firmados 4.678 contratos nos três estados do Sul onde o banco atua - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Um dos destaques é o Programa Recupera Sul, implementado pelo BRDE para auxiliar os segmentos mais atingidos pelos efeitos da pandemia de Covid-19 e que alcançou R$ 445,8 milhões em crédito.

O apoio do BRDE buscou suprir situações emergenciais de clientes, em especial micro, pequenas e médias empresas, e os empreendedores individuais que demandaram capital de giro durante as restrições impostas para combater o avanço do novo coronavírus. Após rodadas de negociações com os provedores de recursos, o BRDE viabilizou, inclusive, adiar algumas parcelas de financiamentos nesse período. "Apesar da pandemia, o BRDE conseguiu cumprir plenamente o seu propósito de ser um parceiro estratégico dos setores que produzem a riqueza da nossa região. Conseguimos atuar na proteção das empresas mais afetadas e, em especial, na preservação de um bom número de empregos", destacou a diretora-presidente Leany Lemos.

Esses avanços foram registrados de maneira bastante equilibrada, tanto em número de contratações quanto em valores, nas três agências do banco. A equipe de Curitiba (PR) fechou financiamentos ao longo do ano na casa de R$ 1,196 bilhão, seguida de Porto Alegre (RS), com R$ 1,064 bilhão e Florianópolis (SC), com R$ 990 milhões. A agência catarinense responde por mais da metade (2.621) de todas as contratações realizadas pelo BRDE desde janeiro de 2020.

Os setores do comércio e serviços tiveram o maior salto em termos de valores financiados, com expressivo R$ 1,270 bilhão no período. O crescimento é de 66% na comparação com 2019. Os investimentos via parceria com o BRDE em infraestrutura igualmente cresceram e, em 2020, passaram dos R$ 705 milhões, um salto de 27%. A indústria seguiu em patamar bastante expressivo, assim como o agronegócio, que mantém um papel decisivo no desenvolvimento da região.