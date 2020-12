Aguardada há anos, duplicação da ERS-118 é inaugurada

A principal obra viária do Estado em execução chegou ao fim. Na tarde desta quarta-feira, ao levantar os cones do meio da ERS-118, o governador Eduardo Leite pôs fim a mais de duas décadas de espera pela duplicação dos 21,5 quilômetros que interligam os acessos à BR-116 em Sapucaia do Sul à freeway, em Gravataí. Com transmissão ao vivo, a solenidade ocorreu no km 4,2 da rodovia, em Sapucaia do Sul, e foi acompanhada pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, lideranças políticas, empresários e moradores da região.

Iniciada há 14 anos, mas com diversas interrupções, a obra composta por oito pistas (incluindo ruas laterais), sete viadutos e duas pontes foi retomada pela atual gestão em junho de 2019, após obter financiamento de R$ 131 milhões do BNDES para executar a fase final da rodovia sem novas suspensões.

"Vários governos deram suas contribuições e tiveram seus desafios no caminho, mas coube ao nosso governo, graças à priorização que demos desde o início, mesmo sem ter os recursos necessários, garantir a conclusão dessa obra. Não foi fácil. Buscamos um acerto com o BNDES, um último contrato com o banco e cujos recursos o Estado estava prestes a perder, para aplicar mais de R$ 130 milhões em um ano e meio sem paralisar a obra. Mesmo com pandemia, falta de materiais ou intempéries, nós conseguimos. Priorizamos e concluímos buscando melhorar a vida de quem aqui mora, trazendo mais agilidade e segurança nos deslocamento e também pelos novos investimentos, que já estão acontecendo, devido às condições de receberem fornecedores e de escoarem a sua produção", destacou o governador Eduardo Leite.

Com a liberação do tráfego em toda a rodovia, a ERS-118 é uma alternativa a rodovias federais da região não apenas para os moradores dos quatro municípios cortados pela estrada estadual - Sapucaia do Sul, Esteio, Cachoeirinha e Gravataí -, mas de todos os motoristas que trafegam pela Região Metropolitana em direção tanto ao Litoral Norte quanto ao interior do Estado.

"Como gaúcho, morador da região e secretário de Estado, estou emocionado com essa entrega. Não se trata de uma obra do governo, ela é da população. Foi construída a muitas mãos e articulação de vários Poderes, instâncias e dos próprios moradores. Nós assumimos o compromisso de entregar a duplicação pronta até o Natal e estamos aqui, considero, entregando um presente de Natal para o povo gaúcho", sintetizou Costella.

Representando a Câmara dos Deputados, o deputado federal Lucas Redecker, a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Ernani Polo, e os prefeitos da região, o chefe do Executivo de Esteio, Leonardo Pascoal, também discursaram, destacando os ganhos de competitividade e, consequentemente, de desenvolvimento que o Estado terá a partir da obra. "Que esta obra seja um marco político do que ainda podemos fazer pelo nosso Estado", afirmou Pascoal. O governador também anunciou que o projeto de iluminação ao longo do novo trecho duplicado da ERS-118 vai ser concluído no primeiro trimestre de 2021.

Dada a importância deste projeto rodoviário para o Estado, a duplicação da ERS-118 tornou-se tema de uma série especial em seis episódios.