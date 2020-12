Desemprego no RS é menor do que no Brasil, aponta IBGE

recorde de 14% registrado para o Brasil O Rio Grande do Sul registrou uma taxa de desocupação de 9,6% em novembro, menor do que ono mês passado. Os dados foram divulgados pela pesquisa Pnad Covid, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que desde maio mensura os efeitos da pandemia no País.

Segundo o IBGE, em novembro, 561 mil gaúchos estavam desocupados, número que mostra uma ligeira recuperação do mercado de trabalho. Em outubro, havia 565 mil pessoas sem emprego no Estado, de acordo com a pesquisa. Desde maio, o mês com mais desempregados no Rio Grande do Sul foi julho, quando foram registrados 568 mil gaúchos sem trabalho.

Em todo o Brasil, foram registradas 14 milhões de pessoas sem trabalho em novembro, o maior número desde o início da pesquisa. No País, desde maio, aumentou em 4 milhões o número de brasileiros desempregados, uma elevação de aproximadamente 40%. Embora a taxa registrada em novembro seja recorde, houve estabilidade na comparação com outubro, quando o percentual foi de 14,1%.