Rio Grande do Sul perde mais de 19,5 mil vagas de trabalho em 2020

Entre janeiro e novembro, o Rio Grande do Sul perdeu 19.532 vagas de trabalho formais, saldo da diferença entre 88.254 admissões e 904.786 demissões no período. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Com o resultado, o saldo de empregos entre janeiro e novembro foi 0,78% menor do que o registrado no mesmo período de 2019.

Apesar do resultado negativo no acumulado no ano, o mercado de trabalho vem demonstrando recuperação no Estado. No mês de novembro, houve saldo positivo, com a criação de 29.788 vagas, resultado da diferença entre 103.719 admissões e 73.931 demissões no mês. Em comparação com outubro, houve um crescimento de 1,21% na geração de postos de trabalho.

Entre os municípios gaúchos, Porto Alegre teve o número de vagas criadas no mês passado, com a geração de 3.937 postos de trabalho. Em segundo lugar ficou Caxias do Sul, com saldo positivo de 1445 vagas. Pelotas vem em seguida, com a criação de 1.428 postos de trabalho no mês passado.

Já o município de Maratá, no Vale do Caí, foi o município que mais perdeu empregos em novembro, com saldo negativo de 131 vagas de trabalho. O resultado foi influenciado pelo fechamento de uma planta industrial da calçadista Kildare na cidade. No ranking negativo do mês passado, Guarani das Missões ficou em segundo lugar, com a perda de 91 postos de trabalho, seguida por Nova Hartz, com 75 vagas a menos.

Em todo o Brasil, pelo quinto mês consecutivo, o número de contratações com carteira assinada superou o de demissões . Segundo o Caged, o país criou 414.556 vagas de emprego em novembro. O número é o melhor da série histórica da pesquisa, iniciada em 1992.

Diante da sequência de dados positivos, o saldo acumulado em 2020 ficou positivo pela primeira vez e chegou a 227.025 postos de trabalho criados ao longo do ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que o Brasil está retomando a sua economia em V e "surpreendendo o mundo". Guedes ainda afirmou que as "reformas prosseguiram", mesmo com um ritmo "um pouco lento".

"Mas seguem acontecendo". "Quando observamos serviços e comércios, foram exatamente os setores mais atingidos pela pandemia. E a economia voltou em V como eu tinha antecipado, como poucos acreditaram, confirmando nossas expectativas, em vez da destruição de empregos, como nas crises de 2015 e 2016, nós já estamos antes de chegar o dado de dezembro com 227 mil empregos criados", disse Guedes após a divulgação dos dados do Caged. O ministro destacou que em 2015 e 2016, quando crises foram criadas por "erros" na economia, segundo Guedes, os anos encerraram com fechamento de vagas na ordem de 1,5 milhão.