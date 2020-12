Randon abre 200 vagas de emprego em Caxias do Sul

A Randon Implementos está com 200 vagas de emprego abertas para sua unidade fabril de Caxias do Sul (RS) até o mês de fevereiro de 2021. Os postos são para o cargo de Montador Soldador de Implementos. O processo seletivo será realizado exclusivamente pela página de carreias das Empresas Randon, pelo link https://carreiras.randon.com.br.

Para concorrer à vaga, o candidato deve ser maior de 18 anos e ter Ensino Fundamental Completo. Também são requisitos para a função ter feito cursos de Leitura e Interpretação de Desenho (LID) e Metrologia e de Soldagem básico. Ter experiências anteriores em atividades industriais é um diferencial na escolha.

Profissionais que não tenham o curso de soldagem podem participar da seleção. Para os aprovados no processo seletivo que não tiverem esse curso no currículo, a Randon Implementos disponibilizará a formação em soldagem nos processos MIG/MAG, de forma gratuita, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato, exceto na véspera e feriado de Natal, dias 24 e 25, e véspera e feriado de Ano Novo, dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, pelo telefone (54) 3239 2015, indicando a Opção 02, Recursos Humanos.