Governo inaugura 4,2 km duplicados da ERS-118 nesta quarta-feira

Principal obra rodoviária do Rio Grande do Sul, a duplicação da ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre, será entregue nesta quarta-feira (23), às 16h. O governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, participam do ato de inauguração, no km 4,2 da rodovia, em Sapucaia do Sul.

o governo contou com financiamento de R$ 131 milhões Aguardada há mais de duas décadas, a duplicação abrange 21,5 quilômetros entre a BR-116, em Sapucaia do Sul, e a BR-290, em Gravataí. O projeto compreende oito pistas, sete viadutos e dois conjuntos de pontes. Para concluir as obras,do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).