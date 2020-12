ArcelorMittal investirá R$ 52,5 milhões em fábrica em Glorinha

A siderúrgica ArcelorMittal irá instalar uma unidade produtiva no município de Glorinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, com investimento de R$ 52,5 milhões até 2022 e a criação de cerca de 100 empregos diretos. O protocolo de intenções para instalação da empresa foi assinado nesta segunda-feira (21) com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) e da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Segundo o documento, o governo estadual se compromete em conceder diferimento do pagamento do ICMS devido nas aquisições de fornecedores localizados no Estado que produzem máquinas e equipamentos industriais, bem como acessórios e ferramentas. O texto também propõe a isenção do pagamento do diferencial de alíquota do ICMS relativo às aquisições destes itens vindos de outras unidades da Federação, desde que não aplicável a alíquota federal de 4%, e o diferimento nas importações de máquinas e equipamentos industriais, acessórios e ferramentas, desde que não tenha fabricação similar no Estado.

“Ficamos especialmente felizes em saber que, associado ao investimento, também está o fornecimento para a linha de produção de itens gaúchos, o que exemplifica o impacto positivo que o investimento traz para além da própria atividade: impulsiona uma cadeia produtiva, a partir das demandas que faz, gerando empregos indiretos que acabam impactando positivamente na nossa economia”, destacou o governador Eduardo Leite.

protocolo de intenções semelhante Umtambém foi assinado nesta segunda-feira (21) com a fabricante de equipamentos e soluções para armazenagem de grãos GSI. O acordo evita a retirada da empresa do Rio Grande do Sul e garante investimentos de R$ 50 milhões no Estado.

A ArcelorMittal é uma empresa multinacional siderúrgica com sede na cidade de Luxemburgo e é, atualmente, o maior produtor de aço nas Américas, África e Europa, fabricando aço em 18 países. No Brasil, tem capacidade instalada para produção superior a 12,5 milhões de toneladas/ano. A empresa já está presente em sete Estados brasileiros e emprega cerca de 17 mil pessoas.