Sócio e dono da Churrascaria Barranco, Chico Tasca morre aos 59 anos

Uma das churrascarias mais conhecidas de Porto Alegre perdeu um de seus símbolos. Chico Tasca, sócio e dono do Barranco, tradicional restaurante da avenida Protásio Alves, faleceu na madrugada desta segunda-feira (21). A causa da morte ainda não foi informada.

Pelas redes sociais, a churrascaria se solidarizou com a família e amigos do empresário, e que por "motivo de luto", não estará aberta nesta segunda.

Chico Tasca tinha 59 anos e deixa dois filhos e uma esposa. Em nota, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) lamentou o falecimento de Tasca. "Chico era uma pessoa ímpar, de cordialidade, dedicação e talento incomparáveis, e sua história estará para sempre associada à boa gastronomia de Porto Alegre. Aos familiares, amigos, equipe e clientes, nossos mais profundos sentimentos, na certeza de que compartilhamos da tristeza de sua partida".

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do RS (Abrasel RS) manifestou sua solidariedade aos familiares e amigos de Tasca. "Deixará grandes saudades em todos os profissionais do segmento e que tiveram a oportunidade de desfrutar de sua agradável companhia. À frente de um dos restaurantes mais conhecidos de Porto Alegre, Chico Tasca demonstrou na prática o que é o empenho e valorização da gastronomia na Capital do RS. Nossos sentimentos a todos que o conheceram e sempre lembrarão dos bons momentos proporcionados por esta personalidade incrível que nos deixou", disse a nota da Abrasel RS.

