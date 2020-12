Petróleo fecha em alta e vai ao maior valor desde março

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (18) no maior valor desde março, em meio à expectativa de acordo por um novo pacote fiscal nos Estados Unidos e apostando na retomada da economia global, em grande parte por conta do desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19.

O contrato do WTI para fevereiro fechou em alta de 1,44%, cotado a US$ 49,24 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). Na semana, o avanço foi de 5,73%. Já o Brent para o mesmo mês subiu 1,48%, a US$ 52,26 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em uma alta semanal de 4,58%.

O líder republicano no Senado dos EUA, Mitch McConnell, afirmou que o acordo por um pacote de estímulos fiscais para a aliviar os efeitos da Covid-19 na economia está mais perto do que estava na quinta-feira, e que está "otimista" quanto a um acerto. A expectativa é grande para que o consenso venha ainda nesta sexta, antes da saída dos congressistas para os feriados de final de ano.

Além disso, nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que 2 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 serão disponibilizadas aos 190 países signatários do consórcio Covax até o fim do primeiro semestre do ano que vem.

Entre as notícias do setor de petróleo, foi divulgado nesta sexta-feira que o número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos Estados Unidos subiu 5 na última semana, a 263, informou nesta sexta a Baker Hughes, empresa que presta serviços no setor.

Para a Capital Economics, o petróleo Brent, que quebrou o piso US$ 50 neste mês, pode chegar a US$ 60 até o final do próximo ano.

"Acreditamos que o preço do petróleo terá um desempenho superior ao da maioria dos preços de outras commodities no próximo ano. O levantamento das restrições, à medida que as vacinas são lançadas, deve permitir uma forte recuperação da demanda e dos preços do petróleo no segundo semestre do próximo ano", diz a consultoria.

Agência Estado