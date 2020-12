Accor planeja chegar a 5 mil quartos e 40 hotéis no Estado até 2025

A Rede Accor continua em expansão no Rio Grande do Sul, onde pretende contabilizar 5 mil quartos em 40 hotéis até 2025. Recentemente, o grupo assinou contrato para de um novo hotel Ibis em Pelotas, onde deve iniciar a construção já nos próximos meses. "A previsão é no início de 2021", sinaliza o diretor de Desenvolvimento de Franquias Accor Brasil, Romulo Silva. Segundo ele, o projeto é uma parceria com um grupo de empresas das cidades de Pelotas e Porto Alegre: 4T Construtora, Santini & Rocha Arquitetos, Reticulex Sistemas Estruturais, Gebras - Grupo Energia do Brasil, Ecocell Inteligência Ambiental e Estima Consultoria em Mercados.

As empresas investiram cerca de R$ 32 milhões na empreitada, prevista para inaugurar no segundo semestre de 2023. Silva destaca que a operação deve gerar em torno de 45 empregos diretos e 80 indiretos. O empreendimento contará com 144 apartamentos e um hub de serviços para a comunidade local, e outras três lojas no térreo, "com viabilidade de ser desde cafés até agências de viagens. Mas isso ainda está sendo avaliado", conforme o diretor da Accor Brasil. Atualmente, a rede tem 17 hotéis em operação em 11 cidades do Rio Grande do Sul e outros dez em construção (em Porto Alegre, Farroupilha, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Gramado, Canela, Santo Ângelo, Santa Maria e Uruguaiana, além de Pelotas).

"Seguimos nosso plano de expansão mesmo em meio à pandemia de Covid-19", afirma Silva. Ele sinaliza que no radar da Accor constam outras oito cidades gaúchas, além de Lajeado, Santana do Livramento e Bagé, onde a empresa já tem projetos em andamento. "Temos interesse em Passo Fundo, São Leopoldo, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio, Sapiranga, Sapucaia, Cruz Alta, onde há potencial para hotéis econômicos." Em Porto Alegre, onde a rede já tem sete operações, o Ibis Style, localizado na Maryland com a 24 de Outubro, será inaugurado no início do ano que vem.

De acordo com Silva, Pelotas estava nos planos da Accor há vários anos. "Muitos fatores influenciaram para que só agora tenhamos concluído a negociação", resume. O diretor admite que, pelo fato da cidade ser "grande e pujante", há possibilidade da rede construir uma segunda unidade em Pelotas, "mais adiante". "Neste momento, vamos esperar uma estabilização do mercado e os rumos da economia antes de dar os próximos passos."

Silva destaca que o Ibis Pelotas será um "hotel completo, oferecendo aos clientes academia, restaurante, salas de eventos e lojas multiuso". "O empreendimento estará estrategicamente localizado em uma das principais vias de acesso da cidade, na Avenida Dom Joaquim Ferreira de Mello, nº 1.458, junto a clusters de comércio e serviços, próximo ao hospital da Unimed e a pouco mais de 3 km do Aeroporto Internacional de Pelotas."

Para o cenário pós-pandemia de Covid-19, o diretor da Accor Brasil destaca que os hotéis de rede devem ter uma vantagem competitiva em relação aos independentes. "Deve haver uma profissionalização maior do setor caminhando em busca de redes hoteleiras." Silva destaca ainda que o modelo de franquias deve ganhar mais força no Brasil nos próximos anos, devido à capacidade de distribuição, fidelidade, e aos manuais de operação, "que facilitam que o proprietário do hotel faça sua gestão de forma mais dinâmica e com custo benefício bastante interessante".