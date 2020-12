Instituto Caldeira abre as portas para instalação de suas primeiras empresas

Vulcabrás, Agibank, Sebrae-RS, Dufrio, SLC e Banrisul são algumas das empresas com presença física garantida no Instituto Caldeira em 2021. Com a Fase 1, da antiga Caldeira, praticamente concluída, o foco agora está em fevereiro de 2021, quando começarão a ser recebidas as primeiras empresas.

"Vamos ter uma área de cerca de 5 mil m2 onde abrigaremos, no ambiente da Claraboia, os estúdios e laboratórios de inovação das empresas", projeta o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério. As operações que estão preparando instalação no local vão usar esse espaço para se conectar com as startups, desenvolver projetos voltados à cultura de inovação das suas equipes e fazer relacionamento.

E não vai parar por aí. Na metade do próximo ano, Valério comenta que a expectativa é lançar a terceira fase do projeto, que será uma continuação da segunda, com os espaços sendo ocupados por mais empresas.

O executivo observa que, apesar do ano atípico, 2020 foi importante para as empresas amadurecem e acelerarem a sua ambição em relação aos projetos ligados à inovação e a conexão com esses ambientes. "Conseguimos entregar muito valor, mesmo ainda sem o hub físico. Queremos continuar aproximando diferentes players da nova economia, desde as grandes corporações até as startups", projeta.