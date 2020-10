Empresa de logística começa obras de instalação em Gravataí, na Região Metropolitana

perder a instalação do centro de distribuição do Mercado Livre Depois de, o município de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, se prepara para receber outra empresa do mesmo ramo. Será a Log Commercial Properties, que já dá início às obras no terreno de 55 mil metros quadrados.

O local fica na Estrada Henrique Closs e esquina com a ERS-118, ao lado do viaduto. Serão investidos cerca de R$ 60 milhões iniciais, com estimativa de gerar mais de 160 empregos diretos. A empresa atua na incorporação, construção, comercialização e gestão de condomínios logísticos.

A prefeitura de Gravataí informou que concedeu à empresa os mesmos incentivos que já concedera à GLP, à Modular 118, ao Mercado Livre e a outras gigantes do setor.

A instalação da Log se soma à GLP/REC e à Montabil/Modular 118, consagrando Gravataí como polo logístico da Região Metropolitana, facilitada pela posição estratégica da cidade. Segundo dados da prefeitura, são mais de 200 mil metros quadrados de área construída, mais de 20 empresas abrigadas e pelo menos 1,1 mil empregos gerados no setor.

Há 11 anos no mercado, a Log Commercial Properties está presente 26 cidades e nove estados do País. O valor de mercado da companhia saltou de R$ 1,2 bilhão para R$ 2,9 bilhões nos últimos 12 meses.