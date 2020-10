PDV do Banrisul tem adesão de 903 funcionários

O Banrisul comunicou ao mercado nesta segunda-feira (19), através de fato relevante, que o Plano de Desligamento Voluntário (PDV) teve adesão de 903 funcionários. O número supera a adesão de outros programas ofertados pelo banco gaúcho anteriormente.

Os desligamentos devem ocorrer até 15 de dezembro de 2020, com exceção dos profissionais da área de Tecnologia da Informação, que poderão ter prazos de desligamento até 31 de dezembro de 2022.

por intermédio de Acordo Coletivo com as entidades sindicais que representam os bancários No documento, o Banrisul pontua que o PDV inovou ao ser firmado, contendo cláusula específica de quitação total do contrato de trabalho. Em nota, o presidente do banco, Cláudio Coutinho, destacou que, por esse motivo, o acordo foi considerado histórico.

Incentivo financeiro, auxílio Cesta Alimentação, ajuda de custos para despesas médicas, pagamento da 13ª Cesta Alimentação de 2020 aos empregados que forem desligados ainda neste ano e Prêmio Aposentadoria para aqueles que estiverem aptos a se aposentarem pelo INSS estão entre os pontos do acordo.

Segundo a assessoria de imprensa do Banrisul, os funcionários que aderiram ao PDV ainda receberão as verbas de rescisão contratual como 13º salário proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, férias antiguidade e abono assiduidade indenizado. Quando a rescisão ocorrer, será concedida quitação total do contrato de trabalho.