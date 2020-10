Colombo vai fechar lojas nos shoppings Iguatemi e Praia de Belas, em Porto Alegre

A rede de lojas Colombo anunciou o fechamento das unidades nos shoppings Iguatemi e Praia de Belas, em Porto Alegre, no próximo dia 31 de outubro. Conforme comunicado assinado pelo presidente da rede, Adelino Raymundo Colombo, a saída da Colombo dos dois shoppings da Capital foi motivada pelo fracasso de negociações para redução dos custos operacionais para atuar nos empreendimentos.

"Os custos que envolvem as operações são impraticáveis e beiram o absurdo, mesmo diante dos melhores cenários macroeconômicos, tornando a permanência inviável diante de exorbitante desembolso", diz o texto. AS unidades estão abertas há 22 anos, de acordo com a nota.

O comunicado também informa que serão abertas duas novas lojas Colombo em Porto Alegre: uma no Bourbon Shopping Country (vizinho ao Iguatemi) e outra no BarrasShoppingSul, na zona Sul - essas unidades receberão os mesmos funcionários das lojas cujas operações serão encerradas. Procurada pela reportagem, a rede Iguatemi, da qual o Praia de Belas Shopping e Iguatemi Porto Alegre fazem parte, informou que "não comenta sobre as relações comerciais com seus lojistas".