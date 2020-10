Caixa libera realização de financiamento habitacional por aplicativo

A Caixa liberou o contrato do financiamento habitacional de forma digital a partir desta segunda-feira (19). O serviço pode ser realizado pelo app Habitação Caixa, disponível gratuitamente para os sistemas operacionais Android e IOS.

O usuário pode acompanhar pelo aplicativo todas as etapas do processo habitacional, desde o cadastro até a aprovação. Após a conclusão do processo, o cliente deve ir a uma agência Caixa apenas para a assinatura do contrato.

Para solicitar o financiamento, o cliente deve baixar o aplicativo, realizar a simulação de crédito e escolher a melhor condição apresentadas. É possível ajustar os valores de entrada, o prazo, o indexador da taxa de juros, o sistema de amortização e a prestação máxima pretendida.

O usuário, então, cadastra os demais participantes da proposta, informa o município e o valor do imóvel. O envio dos documentos exigidos é feito na plataforma.

Por último, é enviada a proposta para a Caixa. O cliente pode acompanhar no app se a proposta foi recebida, a ocorrência de pendências documentais e o resultado da avaliação de crédito. Também é possível acessar o boleto da tarifa inicial, o resultado do laudo, e até a liberação dos recursos da conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - caso utilizado como entrada para o financiamento.