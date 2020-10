Cais Embarcadero tem primeiras atrações confirmadas

prevista entre a segunda quinzena de dezembro e começo de janeiro de 2021 Com abertura para o público, o Cais Embarcadero confirmou suas primeiras atrações. O projeto, assinado em parceria entre a DC SET Promoções e a Tornak Holding, promete revitalizar um dos principais pontos da região central de Porto Alegre, oferecendo opções de alimentação, conveniência, lazer, esporte, cultura, entretenimento, serviços e descanso ao ar livre.

Ocupando 19 mil metros quadrados do antigo Cais Mauá, o Embarcadero oferecerá opções de alimentação, conveniência, serviços, esportes e passeio. Entre as atrações, o espaço contará com uma praça náutica, uma pequena praia, uma praça infantil e uma área de imersão tecnológica.

Novidades e Atrações

Multiverso Experience: Espaço tecnológico e imersivo, mesclando galeria de arte e cinema 360º

Multiverso Experience. Cais Embarcadero/Divulgação/JC

Praça Náutica: operado pela Celebra Nau, o espaço é voltado para a operação de embarcações de esporte e recreio

Praça Náutica. Oscar Escher/Celebra INN/Divulgação/JC

Praça Infantil: de responsabilidade da Eba! Playgrounds, o local contará com brinquedos feitos com madeira reflorestada

Praça Infantil. Cais Embarcadero/Divulgação

Alimentação e lazer: a chamada Rua Pôr do Sol, instalada à frente do Pavilhão A7 do atual Cais Mauá, abrigará operações do 20BARRA9, Grupo Press, Isoj, Wills Bar e Cantina Famiglia Facin. Diferentes alternativas de lanches também estarão em funcionamento no local, instalados em containers. Neste formato, as operações confirmadas são: Ô Xiss, Oak Berry Açaí Bowls, E! Sucos, Bar do Pirata, Café 3 Corações, Just Cold Creamery, Pipoca Lara Poc e cachorro-quente gourmet.

Beach Club: o projeto ocupará uma faixa de areia para a implantação de uma prainha, com locais exclusivos para aproveitar o pôr do sol