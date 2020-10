Taxa de inflação de Porto Alegre varia 0,81% na segunda semana de outubro, revela FGV

Depois de abrirem outubro com alta no inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), as sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) tiveram recuo na taxa na segunda semana deste mês. Em Porto Alegre, a taxa do IPC-S passou de 0,96% para 0,81%, puxada principalmente por Transportes (1,21% para 0,64%) e Educação, Leitura e Recreação (3,95% para 3,62%).