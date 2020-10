Porto Alegre volta a ter feira de negócios com público

Após um longo período sem que feiras de negócios com agrupamento de pessoas fossem realizadas na capital gaúcha (desde março esses encontros sofreram restrições devido à pandemia de coronavírus), a SindExpo, ligada ao mercado condominial, e o 1º Congresso Gaúcho AssosíndicosRS foram iniciados nessa sexta-feira (16) e serão encerrados neste domingo (18). Os encontros estão sendo realizados no Centro de Eventos da Fiergs e servem como uma espécie de teste para a retomada de acontecimentos dessa natureza.

Entre os cuidados tomados para ir adiante com a iniciativa estão a medição da temperatura dos participantes, sanitização dos calçados, distribuição de máscaras, disponibilidade de álcool em gel e um distanciamento de pelo menos quatro metros de um estande para outro. A diretora da Conectta Feiras & Eventos, que detém a marca SindExpo, Ana Paula Franco, explica que pelos protocolos acordados com a prefeitura de Porto Alegre foi permitida a presença de até 500 pessoas por dia, incluindo colaboradores. Na sexta-feira, foram registrados cerca de 350 participantes, número que já havia sido ultrapassado no começo da tarde de sábado. A executiva afirma que pelo Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) do Centro de Eventos da Fiergs seria permitido, antes da pandemia, até 15 mil pessoas.

Essa limitação momentânea de público impacta os resultados financeiros de feiras. No entanto, o CEO da consultoria empresarial G8 Gestão e Negócios, Marcelo Borba, destaca que não se pode ter uma visão de curto prazo. “O resultado vai fortalecer a marca da SindExpo para 2021 e 2022, está sendo uma feira de referência nessa retomada”, enfatiza. Ele acrescenta que para as empresas do setor é importante evitar a estagnação.

Ana Paula comenta que a meta da SindExpo é movimentar em torno de R$ 10 milhões em negócios. Ela frisa que, durante a pandemia, os condomínios concentraram-se apenas em obras emergenciais e o encontro na Fiergs possibilita que os síndicos possam conhecer novas soluções sustentáveis, inovações e tecnologias que serão empregadas com a retomada do mercado.

Já no seminário, foram reunidos palestrantes para falar de temas como gestão, questões jurídicas e serviços na área de condomínio. “Hoje, toda a responsabilidade civil do síndico é muito grande, então a sua qualificação é fundamental”, defende a diretora da Conectta Feiras & Eventos. O diretor-executivo do Papo Condominial, Daniel Lima, por exemplo, trata em seu talk show diversos assuntos como direito condominial, redução de custos, auditoria preventiva, entre outros. Mais um ponto destacado é a gestão e a mediação de conflitos. Lima aponta que, nesse período de coronavírus, com as pessoas ficando mais em casa, as relações entre vizinhos tornaram-se mais complicadas devido ao estresse gerado.

Tecnologias e facilidades para os condomínios são apresentadas no encontro