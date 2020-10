Dispensadas de evento-teste, casas de festas infantis aguardam decreto para retomada no RS

casas de festas infantis Ainda aguardando liberações de um leque maior de atividades, o setor de eventos gaúcho obteve uma importante conquista na quinta-feira (15). Em reunião com a secretária da Saúde do Estado, Arita Bergmann, o segmento deconseguiu a aprovação dos protocolos de segurança sugeridos e, diante da consistência dos mesmos, foi dispensado da necessidade de realizar um evento-teste para aplicação das normas e retomada das atividades. Com isso, os profissionais da área aguardam para o final de outubro a publicação do decreto estadual que dará o aval para a volta de aniversários e comemorações entre famílias e crianças.

A aceitação dos protocolos sem necessidade de teste prévio foi comemorada pelos representantes do setor, que há sete meses buscam alternativas para voltar a trabalhar e recuperar o calendário de festas pré-agendadas para este ano. De acordo com Janaina Bercht, uma das representantes do segmento em Porto Alegre, as normas e condutas sugeridas pelo segmento para o retorno, elaboradas com base no que vem sendo estruturado nacionalmente pela Associação das Empresas e Parques de Diversões do Brasil (Adibra), foram elogiadas pelo governo do Estado. "Esse retorno do governo do Estado só comprova a validade dos nossos protocolos, conseguimos provar que é possível fazer uma festa segura e viável. Seremos o primeiro segmento de eventos liberado de realizar um evento-teste", comenta a empresária, proprietária da Kids Choice.

Ela acredita que o fato de o segmento de festas infantis ser bem estruturado no Estado- são cerca de 200 casas registradas oficialmente, sendo metade delas em Porto Alegre- e manter critérios rígidos de controle, por envolver o público infantil e brinquedos, também facilitou a análise do Executivo. Além disso, a retomada de atividades inibirá a realização de eventos clandestinos. "É notório que as festas seguem acontecendo, todos sabem, mas queremos que ocorram com controle, segurança e orientação, a partir da nossa expertise", complementa a empresaria.

O projeto apresentado pelo setor à Secretaria da Saúde também se ateve à portaria que define as boas práticas para o serviço de alimentação durante a pandemia e, entre as considerações, sugere teto máximo de convidados de 50% da lotação da casa, para municípios em bandeira laranja, e de 75% para os de bandeira amarela no distanciamento controlado. As regras definitivas serão publicadas no decreto estadual que está sendo aguardado e poderá ampliar as flexibilizações a outros ramos da área de eventos. Segundo o Palácio Piratini, a normatização dos protocolos deverá ser divulgada nos próximos 15 dias.

Reuniões dos diversos segmentos de eventos com a secretaria da Saúde foram intermediadas pela presidência da Assembleia Legislativa. Crédito: Joel Vargas/ALRS

Proprietário da Doce Folia Casa de Festas, de Novo Hamburgo, Serafim Marques afirma que a aprovação dos protocolos representa a primeira vitória do setor, que aguarda a publicação do decreto estadual para recomeçar. "Temos lutado e passado etapa por etapa para construir esse protocolo consistente, não deixando motivos para que a Secretaria e o comitê de crise do governo não o aprovasse. Vamos agora aguardar o decreto para podermos recomeçar, quem sabe ainda antes de novembro. Esse recomeço não será fácil, mas temos fôlego e o pessoal quer fazer festa", destacou.

reuniões frequentes com o governo do Estado evento-teste em Canoas protestar em frente ao palácio Piratini O setor de eventos tem demonstrado ampla mobilização em busca da retomada das atividades no Rio Grande o Sul e mantido, intermediadas pela presidência da Assembleia Legislativa. Na semana que vem, ainda aguardam avanços na análise e aprovação de protocolos os segmentos de clubes e casas de bailes, que devem realizar um, e de eventos sociais. Na quinta-feira (15), representantes do setor de eventos chegaram a, cobrando a liberação de atividades por parte do governo.