Bolsas da Ásia fecham mistas, com cautela por Covid-19 e impasse fiscal nos EUA

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira (16) com investidores ainda se mostrando cautelosos em meio à disseminação do novo coronavírus e incertezas sobre um novo pacote fiscal nos EUA. Na China continental, o índice Xangai Composto teve modesto ganho de 0,13%, a 3.336,36 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,39%, a 2.265,43 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,41% em Tóquio, a 23.410,63 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,83% em Seul, a 2.341,43 pontos, e o Taiex registrou baixa de 0,60% em Taiwan, a 12.750,37 pontos, mas o Hang Seng avançou 0,94% em Hong Kong, a 24.386,79 pontos. Na quinta-feira, os mercados acionários de Nova Iorque ficaram no vermelho pelo terceiro dia seguido, mas as perdas foram contidas pelo bom desempenho de ações do setor bancário.

Ao longo da semana, os negócios na Ásia e em outras partes do mundo foram prejudicados pelo aumento de casos de infecção por Covid-19, principalmente na Europa e nos EUA, e por dúvidas sobre a capacidade do governo americano de chegar a um acordo sobre novos estímulos fiscais com a oposição democrata.

Nos últimos dias, Reino Unido, França, Portugal e outros países europeus retomaram medidas de restrição, numa nova tentativa de conter a propagação da doença. Já o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, disse, em mais de uma ocasião, que será difícil garantir um acordo fiscal antes da eleição presidencial de 3 de novembro. Na Oceania, a bolsa australiana encerrou a sessão em baixa, com queda de 0,54% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 6.176,80 pontos.

Agência Estado