Setor de eventos cobra liberação de atividades por parte do governo gaúcho

Empresários do setor de eventos do Rio Grande do Sul realizaram na manhã desta quinta-feira (15) um ato em frente ao Palácio Piratini cobrando a liberação de atividades sociais no Estado. Desde o dia 22 de setembro, o governo do Estado liberou os eventos empresariais e de negócios, embora limitados, e estendeu ainda a permissão para a realização de shows e eventos culturais, também mediante restrições. No entanto, atividades como festas infantis, bailões, festas em casas noturnas, casamentos festas de 15 anos e formaturas seguem impedidos de acontecer.

Com uma faixa onde estavam os dizeres “SOS Eventos”, os empresários dividiram o espaço em frente à sede do governo estadual com os professores da rede pública gaúcha, que realizavam um ato alusivo ao Dia do Professor.