Porto Alegre libera academias aos domingos, quadras e esportes coletivos

já haviam sido liberadas em setembro Um novo decreto publicado pela prefeitura de Porto Alegre na noite desta quarta-feira (14) liberou o funcionamento das academias da Capital aos domingos. A prática de esportes coletivos e o uso de quadras esportivas também estão permitidas. As flexibilizações passam a valer nesta quinta-feira (15). Parte das atividades nesses locais, após fechamento total em março.

A normativa ainda libera a reabertura de espaços de lazer e convivência infantil, como brinquedotecas, playgrounds, salas de jogos e kids.

As quadras esportivas poderão reabrir sem público, com equipes reduzidas e respeitando o intervalo mínimo de uma hora entre cada jogo, garantindo a higienização do espaço. A regra vale para quadras localizadas em parques, praças, clubes sociais e condomínios.

Os esportes coletivos poderão ser retomados sem limitação de participantes e sem restrição de contato, inclusive em centros de treinamento, centros de ginásticas, clubes sociais e condomínios. Em clubes sociais, as piscinas estão autorizadas ao uso desde que para a prática de esportes. Nos condomínios, elas podem ser utilizadas exclusivamente por moradores.

Nas academias, estão mantidas as regras de higienização e de distanciamento social para uma pessoa a cada 16 metros quadrados, exceto para moradores da mesma residência.