Azul retoma voos regionais de Porto Alegre a Santa Maria e Pelotas em dezembro

pandemia do novo coronavírus Após sete meses em suspensão devido à, os voos regionais serão retomados no Rio Grande do Sul. Em reunião com o governador Eduardo Leite, a companhia aérea Azul anunciou nesta quarta-feira (14) a retomada dos voos entre Porto Alegre e as cidades Santa Maria e Pelotas a partir de 8 de dezembro.

As rotas serão realizadas pela aeronave ATR 72-600, com capacidade máxima de 70 passageiros. Restringindo os voos para entre segunda e sexta-feira, a companhia assegura que cumprirá com os protocolos e medidas de higiene contra a Covid-19 estabelecidos pela Azul no início da pandemia.

As passagens começam a ser comercializadas neste sábado (17). A expectativa da Azul é de que as rotas Porto Alegre a Uruguaiana e Santo Ângelo retomem as operações em janeiro de 2021.

Confira a frequência dos voos regionais da Azul no RS

Pelotas (segunda à sexta)

Porto Alegre – Pelotas: decolagem às 11h30min e pouso às 12h25min

Pelotas – Porto Alegre: decolagem às 13h10min e pouso às 14h

Santa Maria (segunda à sexta)