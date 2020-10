Obra em pista do aeroporto de Passo Fundo levará 120 dias

Ainda em outubro, o governo do Estado deverá dar início à requalificação do aeroporto de Passo Fundo e a previsão é que o conjunto das obras esteja concluído em, aproximadamente, 12 meses. No entanto, embora o total dos serviços tenha finalização estimada dentro de um ano, a partir do início das ações, a perspectiva é que as intervenções na pista de pouso e decolagem sejam terminadas antes, em 120 dias (período em que o aeroporto Lauro Kurtz ficará interditado).

A questão da pista é essencial para que a Azul retome suas operações na cidade gaúcha, já que a companhia condicionou a volta dos seus voos regulares à restauração do pavimento. A empresa aérea interrompeu sua atividade em Passo Fundo em 20 de março devido às dificuldades geradas pela pandemia do coronavírus. O grupo disponibilizava dois voos diários, ligando o município do Rio Grande do Sul a Campinas (SP). No momento, o aeroporto registra apenas uma linha da Gol operando, com viagens diárias entre Passo Fundo e Guarulhos (SP), em aeronave Boeing 737-700, com 136 lugares.

Recentemente, o governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, autorizou a emissão da ordem de serviço para o início das obras de qualificação do aeroporto Lauro Kurtz. Os investimentos serão de R$ 43,2 milhões, oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), com contrapartida do governo do Estado de cerca de 3% desse valor.

Entre as melhorias no aeroporto estadual, além da reconstrução da pista de pouso e decolagem, estão as implantações de faixas de pista e áreas de segurança nas cabeceiras, sistema de drenagem, pátio de aeronaves e novo terminal de passageiros e edificações acessórias com mais de 2 mil metros quadrados. Também estão no projeto a construção de estacionamento de veículos e via de acesso, novo sistema de balizamento luminoso, equipamentos e auxílios à navegação aérea, que permitirão a operação por instrumento (IFR).

Com as obras, a estimativa é que o terminal atenda a cerca de 300 mil pessoas por ano, até 2030, com possibilidade de operação de aeronaves de grande porte. "E contaremos com equipamentos mais modernos no auxílio à navegação aérea, o que dará mais segurança às operações", frisa o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costell. Somando embarques e desembarques, o número de passageiros atendidos em 2018 no aeroporto passo-fundense foi de 126.162 e no ano passado de 166.250.