Panvel adquire rede de farmácias na Serra e amplia participação no mercado local

Em mais um passo de expansão no mercado farmacêutico gaúcho, a Panvel está assumindo a operação da rede de farmácias Tacchimed, de Bento Gonçalves. São cinco lojas adquiridas no negócio, ampliando para oito pontos de Panvel na cidade e 30% de participação no mercado local.

Segundo a Panvel, a negociação se deu junto ao Sistema de Saúde Tacchini, que agora ficará focado no projeto de ampliação do Hospital Tacchini. Duas das cinco unidades, inclusive, ficam no Hospital Tacchini.

O acordo de aquisição prevê convênio da Panvel com o plano de saúde Tacchimed, que possui cerca de 60 mil usuários atendidos na região e 2 mil funcionários.

abriu 20 vagas de emprego para Porto Alegre e Canoas As novas unidades se somam às mais de 450 filiais da Panvel no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. No começo do mês, a Panvel, na Região Metropolitana. A rede faz parte do Grupo Dimed.