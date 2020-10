Abertura do comércio aos domingos em Porto Alegre aumenta vendas no RS

reabertura do comércio aos domingos em Porto Alegre já mostrou reflexos positivos ao varejo do Rio Grande do Sul. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), neste último domingo (11) houve uma alta de 29,9% sobre o domingo anterior (04) no valor das Notas Fiscais Eletrônicas (NFEs) emitidas pelo Rio Grande do Sul.

Para o economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, o registro revela um ritmo bem superior ao que vinha acontecendo neste tipo de comparação. Trata-se de uma provável evidência do efeito positivo da permissão para abertura do comércio aos domingos em Porto Alegre.

Já sobre as vendas deste Dia das Crianças (12), em relação a 2019, houve uma queda de 4,0% no valor das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no feriado. "A retomada ainda é muito desigual entre os setores da atividade econômica. Entretanto, as recentes flexibilizações são fundamentais para dar continuidade à retomada, visando, principalmente, a melhora da condição financeira das empresas e a recuperação do mercado de trabalho", aponta o economista.