Governo Leite quita salários de setembro do funcionalismo

O governo de Eduardo Leite quitou a folha de salários de setembro do funcionalismo. O Tesouro do Estado confirmou, nesta terça-feira (13), os últimos depósitos dos vencimentos dos servidores públicos do Executivo e inativos.

Funcionários que recebem até R$ 4 mil haviam sido contemplados com a segunda parcela, cujo valor era de R$ 1,8 mil. Nesta terça, foram pagos os servidores que recebem acima desse valor. São mais de 340 mil vínculos.