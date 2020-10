Governo federal autoriza início das obras no aeroporto de Passo Fundo

Obras devem começar até o fim de outubro, segundo o governo do Rio Grande do Sul Alex Borgmann/Prefeitura de Passo Fundo/Divulgação/JC

até o fim de outubro O Ministério da Infraestrutura autorizou na quinta-feira (8) a emissão de ordem de serviço para o começo das obras de qualificação do aeroporto Lauro Kurtz, em Passo Fundo, no Norte do Estado. A expectativa do governo gaúcho é de que trabalhos comecem

A ampliação e a modernização do aeroporto, segundo o Estado, devem durar 12 meses. A estimativa é que o terminal receba cerca de 300 mil passageiros por ano até 2030 e que possibilite a operação de aeronaves de grande porte.

Entre as mudanças previstas pelo projeto, estão a reconstrução da pista de pouso e decolagem, implantação de faixas de pista e área de segurança nas cabeceiras, sistema de drenagem, pátio de aeronaves, novo terminal de passageiros e edificações acessórias com mais de 2 mil m². Também será construído um estacionamento de veículos e via de acesso, além de novo sistema de balizamento luminoso, equipamentos e auxílios à navegação aérea - que permitem a operação por instrumento (IFR).

investimento no projeto é de R$ 43,2 milhões, oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), com contrapartida do governo do Estado de aproximadamente 3% do valor.

A programação original era de que as obras começassem no segundo semestre de 2019. No entanto, um impasse sobre a proposta de recuperação da pista adiou o projeto. A empresa vencedora da licitação, realizada no fim de 2018, foi o consórcio Traçado-Engelétrica.