Eleições reforçam caixa das gráficas gaúchas

O período eleitoral traz um reforço bem-vindo para o setor gráfico gaúcho. Com os negócios impactados pelos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, as gráficas aproveitam a demanda gerada pelas campanhas dos candidatos a prefeito e vereador para recuperar perdas sofridas durante o ano.

Antes da pandemia, segundo o Sindicato da Indústria Gráfica no Rio Grande do Sul (Sindigraf/RS), existiam cerca de 2100 empresas gráficas cadastradas nos três sindicatos patronais do setor no Estado (Sindigraf/RS, Singraf de Caxias do Sul e Singrapel de Pelotas), e pelo menos 500 não associadas às entidades. Mas esse número foi afetado pelos efeitos da redução da crise econômica. “Acreditamos que atualmente tenhamos cerca de 1800 gráficas em atividade”, afirma Roque Noschang, presidente do Sindigraf/RS.

De acordo com Noschang, no início da pandemia, a produção e o faturamento no setor gráfico em geral caiu entre 80% e 90%. Dentre os produtos, o segmento promocional, que representa próximo de 50% das gráficas gaúchas, foi o que mais sofreu com a pandemia, segundo o dirigente do Sindigraf/RS. O principal motivo foi o cancelamento de eventos sociais, festas, formaturas, casamentos, shows, seminários e congressos, entre outros. Já os segmentos de rótulos e embalagens foi menos impactado. “Creio que o material de política vá ajudar sim a recuperar um pouco do que o setor perdeu no período mais acentuado da pandemia”, afirma

Um exemplo é a ANS Gráfica, do bairro Farrapos, em Porto Alegre. Em abril, o resultado da empresa foi drasticamente prejudicado pela pandemia, com uma queda de 60% no número de pedidos. Em consequência disso, a gráfica precisou realizar ajustes no seu quadro de funcionários e fazer uso das medidas provisórias do governo federal para a preservação de empregos.

De lá pra cá, o fluxo de pedidos vem aumentando gradualmente. Em setembro, o site da ANS concluiu seu faturamento com 80% do número de pedidos em comparação ao mesmo período de 2019. Até o momento, a gráfica possui pedidos para cerca de 160 candidatos a prefeito e vereadores. A expectativa é que, em outubro, as eleições gerem um incremento de mais de 30% no fluxo de produção.

Para a direção da ANS, o faturamento extra não será suficiente para compensar as perdas geradas pela pandemia, mas certamente irá minimizar muito os seus impactos. No último mês, a empresa já recontratou alguns antigos funcionários e abriu novos postos de trabalho em função da demanda adicional gerada pelas eleições 2020. Atualmente, a gráfica atua com 110 colaboradores.

Na gráfica Comunicação Impressa, do bairro Floresta, em Porto Alegre, as eleições deverão criar um acréscimo sazonal importante nos negócios. Segundo José Mazzarollo, diretor da empresa, os materiais de campanha representam cerca de 15% do faturamento durante o período eleitoral.

“Durante a pandemia passamos três meses com a demanda extremamente reduzida”, lembra Mazzarollo. “O mercado começou a melhorar em julho, quando voltou a crescer a venda de embalagens, especialmente para artigos de alimentação, e chamamos funcionários de volta”, afirma o diretor da Comunicação Impressa.

Setor enfrenta desafios de mercado

Elevação dos custos de produção tem afetado o caixa das empresas, diz Roque Noschang

Sindigraf/Divulgação/JC