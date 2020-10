Inflação de Porto Alegre varia 0,96% na abertura de outubro, revela FGV

Na primeira apuração do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de outubro, a inflação de Porto Alegre registrou variação de 0,96% na abertura do mês, uma alta de 0,29 ponto percentual na comparação com a quarta semana de setembro. Foi o que apontou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (9). No geral, o IPC-S variou 1,18%.