Venda da Refap pode incluir indenização ao Rio Grande do Sul

Entre os tantos fatores e implicações que giram em volta da intenção da Petrobras de alienar a Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), uma possibilidade levantada é de que o Estado precisaria ser ressarcido no caso de uma eventual venda do complexo, pois o governo gaúcho doou terrenos para a estatal implementar o empreendimento, que agora seria repassado a terceiros. A bandeira é defendida pelo presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke, que contou com o auxílio do petroleiro e ex-presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande Sul (Sindipetro-RS), Édson Flores, para juntar documentos históricos e embasar a tese.

Krischke recorda que, quando a refinaria de Canoas começou a ser construída, no início da década de 1960, contou com benefícios do então governador Leonel Brizola, que declarou de utilidade pública e de interesse social desapropriações de áreas para erguer a planta, concluída em setembro de 1968. O dirigente reforça que, depois de pagar pelas terras, o governo do Estado efetuou o repasse para a Petrobras. Entre outras medidas, conforme certidão de 31 de outubro de 1963, foi feita a doação de cerca de 217 hectares da fazenda Brigadeira. Posteriormente, outros decretos foram editados para adequar o espaço final em que a refinaria seria erguida, já durante a gestão de Ildo Meneghetti.

Somente as doações do terreno da fazenda Brigadeira, mais outra área de 251 mil metros quadrados (25,1 hectares) envolveram, na época, o valor de Cr$ 242,5 milhões. Apenas a título de comparação, o salário-mínimo nominal naquele período era de Cr$ 21 mil, então essa movimentação corresponderia a 11.547 salários-mínimos, que somariam hoje um pouco mais de R$ 12 milhões. Krischke salienta que as áreas hoje, com todo desenvolvimento ao seu redor, valem muito mais do que no passado. Em caso de uma indenização, o dirigente enfatiza que precisaria ser feita uma reavaliação. Atualmente, conforme informações do site da Petrobras, a Refap ocupa uma área total de 580 hectares.

O presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos acrescenta que o Estado, além de ceder terrenos, construiu uma estrada ligando a BR-116 à refinaria, implementou uma estação de tratamento de água, entre outras benfeitorias. Ele cita ainda que o governo gaúcho também contribuiu para a implantação da estrutura de recebimento de petróleo da Refap, em Tramandaí. "O Estado do Rio Grande do Sul, sempre com esse fundamento do interesse público e social, fez tudo isso, investiu tudo isso", reitera.

O dirigente sustenta que, com a possível privatização, essa finalidade social desapareceria. Nesse caso, para Krischke, iria se configurar um enriquecimento sem causa, o que geraria o direito a uma restituição. "A Petrobras vai vender aquilo que o Estado doou?", questiona. Um dos fatores que fez com que o dirigente abraçasse a causa foi o receio dos impactos que a privatização pode ter quanto a postos de trabalho e perda de arrecadação.

Questionamento sobre áreas doadas foi encaminhado junto ao governo do Estado