Japão tem novo cônsul em Porto Alegre

Takashi Yokoyama é o novo cônsul do Japão em Porto Alegre. O diplomata assumiu o posto no escritório consular japonês na capital gaúcha em agosto. Yokoyama está fazendo uma rodada de apresentações, com visitas ao meio empresarial, político, em universidades, a outros diplomatas e também aos meios de comunicação. Nesta quinta-feira (8), o cônsul visitou o Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Tumelero.

Com extensa carreira diplomática e atuação em diversos países, como Estados Unidos, Malásia, Reino Unido, Nepal, Paraguai e Equador, o cônsul quer ajudar a estreitar laços entre o Japão e o Rio Grande do Sul. Além promover o intercâmbio cultural e atender a comunidade nipônica em solo gaúcho, Yokoyama também planeja trabalhar para ajudar a ampliar as relações comerciais do país oriental com o Estado, incluindo negócios e troca de experiências entre empresas gaúchas e japonesas, bem como eventuais investimentos em solo gaúcho e no Japão.

