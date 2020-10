Petróleo fecha em alta, apoiado por Opep e riscos à oferta com furacão no México

Os contratos futuros de petróleo registraram ganhos nesta quinta (8) sustentados pela passagem do furacão Delta pelo Golfo do México, importante região produtora. Além disso, o relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) contribuiu para o movimento.

O petróleo WTI para novembro fechou em alta de 3,10%, a US$ 41,19 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para dezembro subiu 3,22%, a US$ 43,34 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

A Opep revisou para baixo suas projeções de médio prazo, em relatório anual, esperando que, até 2025, o crescimento da economia mundial fique em 2,3% ao ano. Antes, ela apontava até 2024 média de crescimento anual de 3,3%. Por outro lado, o cartel destacou que a readequação na produção de petróleo, diante da pandemia da Covid-19, ajudou a "reequilibrar" o setor. Após o documento ser divulgado, os contratos ganharam força.

Além disso, o furacão Delta avança pelo Golfo do México, prejudicando a produção na área. O Commerzbank comenta que os problemas na oferta "não podem mais ser ignorados". Além de uma greve no setor na Noruega, o banco diz que, na terça-feira, 30% da produção dos EUA no Golfo do México já estava paralisada, porcentagem que tenderia a aumentar nos dias seguintes. O furacão Delta deve ainda seguir para a costa da Louisiana na sexta-feira, ameaçando refinarias locais, lembra o Commerzbank.

Agência Estado