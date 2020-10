Lojas com acordo coletivo poderão abrir no dia 12 em Porto Alegre

O comércio de Porto Alegre está autorizado a abrir na próxima segunda-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Para isso, é preciso ter firmado acordo coletivo junto ao Sindilojas Porto Alegre e ao Sindec-POA, sindicatos representantes do setor. O documento assegura o funcionamento das empresas do varejo com a mão de obra de funcionários em feriados.

Conforme decreto municipal, para lojas de rua e centros comerciais, o horário de funcionamento é das 9h às 17h. Para as lojas de shoppings, é das 12 às 20h.

Lojas que não possuírem acordo coletivo somente poderão funcionar com atendimento do proprietário, sem a utilização de empregados. Em caso de descumprimento da regra prevista em Convenção Coletiva de Trabalho, as empresas ficam sujeitas à fiscalização por parte do Sindec-POA e multa.