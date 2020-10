Randon vende unidade de veículos especiais

Por meio de comunicado ao mercado, divulgado na manhã desta quinta (8), as Empresas Randon, de Caxias do Sul, confirmaram aprovação, por parte do Conselho de Administração, da venda de parte de ativos de propriedade da companhia e da controlada Randon Veículos. A negociação com a Müller Indústria de Máquinas de Construção, de Blumenau (SC), tem valor estimado de R$ 20 milhões e envolve projetos, ferramentais e outros itens destinados a fabricação de veículos especiais, bem como estoques de peças e componentes aplicados à produção e ao mercado de reposição. O valor final será confirmado em inventário específico.

Com a medida, as atividades operacionais da Randon Veículos deverão ocorrer durante o mês de dezembro. A decisão é justificada pela estratégia da companhia de concentrar sua atuação em seus principais negócios, levando em conta as sinergias entre eles, e integra o objetivo de otimização das plantas e processos industriais.

A Randon Veículos foi criada em 1973 a partir da assinatura de contrato com a sueca Kockums para a compra de tecnologia que permitiu a produção e lançamento, no ano seguinte, do caminhão RK 424, base de uma linha diversificada de veículos especiais do tipo of road. Em 1978, finalizou o acordo de cooperação técnica com a Kockums e passou a nacionalizar o produto.

Desde então, lançou novos produtos. Atualmente, projetava, desenvolvia e fabricava equipamentos voltados aos segmentos de construção (retroescavadeiras), mineração (caminhões fora de estrada), compactos (minicarregadeiras) e peças de reposição.

A produção se concentrava em área de 4,4 mil m², no Complexo Industrial Interlagos das Empresas Randon. No ano passado gerou receita líquida de R$ 67,2 milhões, com a entrega de 398 veículos especiais. Deduzidas as vendas para as empresas do grupo, a receita consolidada foi de R$ 31,4 milhões.