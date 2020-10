Bar Ocidente retoma atividades em Porto Alegre em formato de pub

tradicional casa noturna de Porto Alegre O Bar Ocidente,, vai retomar as atividades no bairro Bom Fim. O retorno, porém, será em formato adaptado de pub, já que as casas de festas ainda não têm permissão para reabrir no Estado.

Em publicação nas redes sociais, o local afirmou que o público será recebido com mesas na calçada, no terraço e no salão principal. "Sempre com as janelas abertas, respeitando o limite de ocupação e de distanciamento controlado", diz o comunicado.

Com a adaptação, o local se enquadra no segmento de bares e restaurantes, que já foram liberados para reabrir em Porto Alegre. O horário de funcionamento será de quinta-feira a sábado, das 18h às 22h. Quem estiver dentro do casarão, pode permanecer até as 23h.

quando passou a contar com serviço próprio de telentrega no almoço Fechado para festas desde o início da pandemia e ainda sem previsão de retorno total, o local vem tentando alternativas desde julho,. O espaço chegou a sofrer invasões durante os dois meses em que esteve fechado.