07/10/2020 - 16h56min. Alterada em 07/10 às 18h07min 3 melhores editores de PDF para os estudantes 2020 no Windows, macOS, iOS e Android

Desenvolver documentos virtuais faz parte do escopo de atividades da maioria dos alunos, independentemente da série ou curso em andamento. Porém, com as aulas totalmente à distância, esse tipo de exercício se tornou ainda mais comum, fazendo com que saber quais são os melhores editores de PDF para os estudantes em 2020 seja essencial para o sucesso acadêmico. Um detalhe importante é que cada aluno conta com uma ferramenta diferente para trabalhar. Enquanto alguns utilizam sistemas operacionais no computador como Windows ou mac, outros dependem do smartphone (Android e iOS) para realizarem as atividades. Assim, um bom editor de PDF, além das funções básicas, precisa ser adaptável para os mais variados sistemas. Para ajudar quem está passando por uma fase de estudo, selecionamos os 3 melhores editores de PDF para estudantes 2020, considerando Windows, macOS, iOS e Android. Dessa forma, não importa qual seja a sua plataforma de trabalho, você conseguirá fazer os seus projetos facilmente.

PDFelement



Uma das necessidades mais frequentes dos estudantes, especialmente em grandes projetos é a extração de páginas. é uma das funções que se tornam simples no PDFelement , um programa completo quando falamos desse formato de documento. Além de contar com uma área específica que permite extrair páginas PDF com facilidade, o PDFelement apresenta outros recursos interessantes, como a possibilidade de construir um documento do zero ou editar totalmente um arquivo já existente. Para a colaboração entre equipes, o PDFelement permite a inserção de comentários em qualquer lugar de um documento, com a possibilidade de marcar “resolvido” quando algum detalhe tiver sido alterado. Para deixar tudo mais organizado, é fácil encontrar o histórico de comentários que um arquivo PDF recebeu. O PDFelement também se destaca por apresentar a funcionalidade de conversão de arquivo, tanto de um documento em Word para PDF , por exemplo, quanto o processo contrário. Não é à toa que esse programa é utilizado não só por estudantes, mas também por grandes corporações do mercado. O PDFelement está disponível para Windows e macOS, possuindo ainda versões mobile para iOS e Android. A maioria de suas funções estão presentes no smartphone, permitindo que o estudante realize alterações em documentos a qualquer momento, com a facilidade de uma interface clara e simples de utilizar.

Foxit Phantom PDF



Outro programa considerado um dos melhores editores de PDF para os estudantes é o Foxit Phantom PDF. Com versões para Windows e Mac, o software apresenta os principais recursos que são úteis para quem está completando uma fase educacional. Entre as possibilidades oferecidas pelo Foxit estão a edição de texto de um PDF, a inserção de elementos visuais e a otimização de arquivos PDF. Assim como o PDFelement, o Foxit apresenta a funcionalidade de conversão de um documento para diferentes formatos. Tanto o Foxit quanto o PDFelement têm sido utilizados não só no âmbito educacional, mas também no empresarial. Em tempos em que todos buscam o sucesso no home office, esse tipo de programa dá ao usuário a possibilidade de cumprir diferentes atividades em uma mesma interface. O Foxit também oferece versões para Android e iOS, ainda que suas ferramentas de edição não sejam tão completas quando falamos da versão mobile.

Adobe Acrobat



Por fim, outra opção que entra para a lista dos melhores editores PDF para estudantes é da mesma desenvolvedora do próprio formato PDF: o Adobe Acrobat. Trata-se de uma plataforma capaz de realizar as principais edições de um documento, com a vantagem de ter sido o primeiro programa a oferecer esse tipo de funcionalidade. No Adobe Acrobat, o usuário tem a possibilidade de dividir um PDF em páginas, realizar edições básicas, inserir ou excluir partes de um texto, além de salvar um arquivo em diferentes formatos. É possível ainda acrescentar comentários, função especialmente útil para projetos em equipe. O Adobe Acrobat pode ser utilizado em computadores macOS e Windows, contando ainda com uma versão simplificada para Android e iOS. Com o crescimento cada vez mais acentuado de modalidades EaD, é fácil entender por que programas como PDFelement, Foxit e Adobe Acrobat têm se mostrado boas soluções para os estudantes. Ainda em 2018, o Brasil alcançava o número de 9 milhões de estudantes à distância, índice que certamente cresceu em 2020. Se você é um estudante, não deixe de conferir as funcionalidades dos melhores editores PDF para deixar seus projetos ainda mais completos. Se adaptação é a palavra do momento, contar com boas ferramentas é essencial para manter o padrão de qualidade nessa nova fase.