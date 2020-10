Ouro fecha em baixa, em meio a menor perspectiva de pacote fiscal nos EUA

O ouro fechou o pregão desta quarta-feira (7) em baixa, em meio a uma menor perspectiva de pacote fiscal nos Estados Unidos, após o presidente Donald Trump suspender as tratativas com os democratas ontem. Hoje, porém, os investidores se concentram na possibilidade de haver estímulos direcionados para alguns setores, como o aéreo.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro caiu 0,94%, a US$ 1.890,80 a onça-troy, perdendo a marca de US$ 1.900 a onça-troy.

"À primeira vista, o fato de que nenhuma nova medida de estímulo à economia será implementada no futuro próximo deveria ser uma boa notícia para o ouro", avalia o analista de metais Daniel Briesemann, do Commerzbank, em referência ao movimento de busca por segurança.

No entanto, de acordo com analistas da Zaner Metals, "o colapso abrupto das negociações do pacote de estímulo mudou para baixo a tendência" para os metais preciosos como o ouro e a prata. Segundo algumas avaliações, um novo pacote fiscal poderia levar a uma alta da inflação e faria com que os investidores fizessem hedge comprando ouro.

Na avaliação da S&P Global, por outro lado, a demanda por ouro "provavelmente permanecerá forte", devido à alta incerteza no mercado.

