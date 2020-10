Shoppings de Porto Alegre abertos no domingo antes do Dia das Crianças, pedem entidades

De olho nas vendas para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, que marca o Dia das Crianças na segunda-feira (12), o varejo de Porto Alegre aumenta a pressão para a liberação da abertura de lojas no domingo (11). Pedido assinado por 25 entidades chegou ao gabinete do prefeito Nelson Marchezan Júnior e o comitê de enfrentamento da pandemia. Em reunião nesta quarta-feira (7), Marchezan deve anunciar a abertura, dizem dirigentes do setor.

aos domingos desde começo de julho Shoppings não abrem. Apenas setores essenciais estão funcionando nestes locais, como supermercados, salas de autoatendimento e farmácias.

Nas últimas rodadas virtuais com os setores, o prefeito disse que priorizaria o retorno de escolas, que começou esta semana e será de forma escalonada, e eventos. Este último ainda está em banho-maria, e depende de definições do governo estadual.

A alegação da gestão municipal é que é preciso dosar o fluxo da movimentação, que vai exigir mais transporte público, por exemplo. A evolução da pandemia, em aspectos como internação em UTI, que teve queda nas últimas semanas, chegando a 241 casos confirmados e nesta terça-feira em 261, também é item que entra no monitoramento.

As entidades, entre elas, CDL-POA, Sindilojas, Abrasce (shopping centers), Abrasel e ACPA, cobram que a prefeitura siga o que prevê a bandeira laranja e adequação à amarela, condição da Capital.

No documento, é apresentada uma tabela que já valeria para esta quarta-feira (7) com funcionamento de varejo em shoppings das 14h às 20h nos domingos, enquanto o comércio de rua fica fechado. Alimentação de rua abre das 6h às 24h e nos centros comerciais, das 10h às 20h. A tabela ainda amplia a operação de segunda a sábado, com lojas de rua abrindo das 9h às 19h e nos shoppings, das 10h às 22h, o que recompõe os horários pré-pandemia.

"Senhor Prefeito, torna-se urgente e imperiosa a revogação das limitações que extrapolam a bandeira laranja e, desta forma, deixe a cidade trabalhar, com muita consciência e responsabilidade de todos", afirma a nota.

Os segmentos também esperam um calendário de retomada das atividades culturais e de lazer. Um dos segmentos que aguarda pela autorização para reabrir é o de cinemas, fechados desde março.

Os shoppings chegaram a abrir aos domingos no fim de maio até começo de julho, quando novo fechamento de atividades foi instaurado devido ao crescimento de casos e internações. No começo de agosto, quando novamente houve a reabertura, o comércio voltou a funcionar, mas de segunda sexta, depois o sábado foi adicionado, mas o domingo ficou como uma possibilidade futura.

"A expectativa é de liberação já para este fim de semana em função do Dia das Crianças, que é uma data muito importante para o comércio, e também em função de já ser a segunda semana em bandeira laranja e de os números de contaminados e também de ocupação de leitos terem diminuído substancialmente", descreve o presidente da CDL-POA, Irio Piva.

O Sindilojas projeta que as vendas fiquem em R$ 185 milhões com a próxima data promocional, incluindo físico e digital.