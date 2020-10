Shell cria nova estrutura para energia no Brasil

A Shell anunciou nesta segunda-feira (5) que montou uma nova estrutura de negócios para comercialização e geração de energia elétrica no Brasil, incluindo armazenamento (baterias), com objetivo de desenvolver um modelo integrado em energia elétrica no País. "Este modelo integrado dá aos nossos clientes no País o acesso à diversidade de produtos e serviços, à escala e à presença que a Shell possui no mercado global de energia", afirmou em nota o presidente da Shell Brasil, André Araujo.