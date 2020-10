Terceira edição do Fórum da Liberdade Talks debate o livre mercado

Os impactos do livre mercado na vida do cidadão comum serão debatidos na terceira edição do Fórum da Liberdade Talks, que ocorre nesta segunda-feira (5), às 19h30min. Gratuito e aberto ao público, o evento é promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) e transmitido ao vivo na página do Fórum da Liberdade no Youtube

O painel virtual terá a presença de Florian Bartunek, sócio-fundador e CIO da Constellation Investimentos, de Leonardo Siqueira, fundador do Terraço Econômico, um dos maiores portais independentes de economia, e de Diogo Costa, phD candidate em Economia Política pela King’s College.

Florian participa do Conselho do Instituto PROA, da Fundação Lemann, da Fundação Estudar, da Falconi Capital, da B3, do endowment da PUC-Rio, da Laspau, da Fundação St. Paul’s, da First, do Instituto Rodrigo Mendes e da Associação Nova Escola. Leonardo Siqueira passou por instituições como Banco BBM, BTG PActual e Itaú BBA e, em 2016, foi eleito um dos 250 jovens líderes das américas, programa lançado por Barack Obama enquanto presidente em 2015, chamado Young Leaders of Americas. Diogo Costa é presidente da Escola Nacional de Administração Pública – Enap, Fundação vinculada ao Ministério da Economia. Foi pesquisador no Cato Institute e na Atlas Network em Washington, e professor de ciência política no Ibmec de Belo Horizonte.

Em meio à aceleração dos preços de alimentos, a ideia de uma economia livre de amarras e controle estatal volta à pauta. Os três convidados debaterão se o livre mercado é benéfico para todos, se a interferência estatal é necessária para garantir bens acessíveis aos mais humildes ou se os governos geram malefícios não intencionais justamente a quem dizem querer proteger. Quem ganha e quem perde com um mercado mais livre também será analisado.

O encontro terá a mediação da presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Júlia Evangelista Tavares, e do Diretor de Formação, Vítor Nunes. A proposta do Fórum da Liberdade Talks é debater insights, macrotendências e perspectivas, como preparação para a 34ª edição do Fórum da Liberdade.

O Talks é realizado regularmente com a presença de intelectuais, empresários e lideranças que debatem temas como a liberdade individual, comportamentos sociais, a economia de mercado e o papel do Estado, contribuindo com alternativas para o País.

A primeira edição ocorreu junho e contou com a presença do filósofo Luiz Felipe Pondé e do escritor Leandro Narloch. Em agosto, participaram da segunda edição o jornalista Luis Ernesto Lacombe, a ex-jogadora de vôlei e analista política Ana Paula e o doutor em administração pública Gustavo Maulstach.