Privatização da Refap avança, mas Petrobras mantém prazo incerto

Apesar do movimento de venda de oito das 13 refinarias da Petrobras no País ter dado um passo à frente com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou o pedido liminar realizado pelo Congresso para suspender a iniciativa, a estatal segue sem um horizonte estipulado para a alienação desses ativos, entre os quais a Refinaria Alberto Paqualini (Refap), de Canoas. Em nota, a empresa informou que a posição do STF permite a continuidade da estratégia do grupo e que as etapas subsequentes dos processos "serão divulgadas ao mercado de acordo com a sistemática para desinvestimentos da companhia", sem precisar cronogramas.

Além da Refap, no Rio Grande do Sul, a Petrobras pretende alienar as refinarias Landulpho Alves (RLAM) na Bahia, Presidente Getúlio Vargas (Repar) e Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) no Paraná, Abreu e Lima (Rnest) em Pernambuco, Gabriel Passos (Regap) em Minas Gerais, Isaac Sabbá (Reman) no Amazonas e Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor) no Ceará.

A questão da privatização desses ativos está longe de ser uma unanimidade entre os agentes que atuam no setor de petróleo, tanto sobre os benefícios como quanto ao tempo que pode levar o desenvolvimento dessa ação.

Para o presidente da Associação RS Óleo Gás & Energia, Estevão Leuck, será melhor para o Brasil que essa fatia do parque de refino de petróleo seja repassada para a iniciativa privada. "Tudo que é empresa estatal provou que opera em um sistema paquidérmico", critica. Leuck argumenta que a entrada de novos players aumentará a competição no mercado, melhorando as condições de preços dos derivados de petróleo, o que vale também para a Refap.

O consultor e ex-coordenador do comitê de petróleo, gás e energia da Fiergs, Oscar de Azevedo, acrescenta que a Petrobras precisa se recapitalizar, já que a empresa passou por uma fase muito difícil de deterioração financeira. Ele também frisa que a diversificação de mercado será importante para os consumidores. "A Petrobras tem que ser menor e mais robusta, não pode fazer tudo ao mesmo tempo", defende.

Apesar da decisão do STF favorável ao procedimento de alienação, o presidente da Associação RS Óleo Gás & Energia receia que a venda dos ativos da Petrobras possa se alongar, em meio a debates judiciais, e se estender para além de 2021. Se essa perspectiva se concretizar, Leuck argumenta que uma eventual troca de comando do governo federal pode reverter a privatização. Já o presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes no Rio Grande do Sul (Sulpetro), João Carlos Dal'Aqua, espera um processo mais célere com a conclusão da venda da Refap, pelo menos, no próximo ano.

Ele argumenta que a decisão do STF aumenta a segurança jurídica quanto à alienação. O dirigente considera que uma maior competição no setor de refino de petróleo é importante. "A única questão que a gente tem que deixar clara é que não pode passar de um monopólio estatal para um privado", alerta. Outro ponto ressaltado por Dal'Aqua, é a necessidade dos revendedores de combustíveis e da população quanto à garantia de fornecimento de produtos.

Particularmente quanto à Refap, o presidente do Sulpetro destaca que os comentários no mercado é que Raízen, Shell e Grupo Ultra estariam entre os interessados na compra da refinaria gaúcha. No entanto, Dal'Aqua antecipa que provavelmente, na região Sul, a paranaense Repar, que está mais próxima aos grandes centros de consumo de combustíveis do País, deverá ser mais atrativa aos olhos dos investidores.

Sindipetro-RS e a Aepet consideram venda uma forma de burlar a legislação