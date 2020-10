IPC-S de Porto Alegre varia 0,67% no encerramento de setembro, aponta FGV

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de Porto Alegre variou 0,67% na última semana de setembro, revelou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (2). Em relação à semana imediatamente anterior, a taxa permaneceu a mesma. No geral, o IPC-S registrou variação de 0,82%, uma alta de 0,12 ponto percentual na comparação com a terceira semana de setembro.

Os grupos de despesa que tiveram uma variação mais significativa do indicador foram Educação, Leitura e Recreação (1,94% para 2,41%) e Transportes (1,88% para 1,33%). Entre as maiores influências positivas individuais, destacaram-se a gasolina (5,90% para 3,74%) e Passagem Aérea (26,77% para 37,50%). Já entre as maiores influências negativas, Cebola (-20,91% para -15,06%) e Batata-Inglesa (-11,54% para -10,06%) foram destaques.

Cinco das sete capitais mostraram avanço no IPC-S: Salvador (0,20% para 0,45%), Belo Horizonte (0,62% para 0,97%), Recife (0,75% para 0,81%), Rio de Janeiro (0,66% para 0,81%) e São Paulo (0,84% para 0,97%). Além de Porto Alegre, cuja variação da taxa permaneceu nula, Brasília (0,92% para 0,89%) foi a outra capital a não ter acréscimo na taxa.