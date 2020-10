Cresce a influência do online na escolha dos presentes para o Dia das Crianças

O comércio de Porto Alegre deverá ganhar fôlego este mês com o Dia das Crianças, com a expectativa de movimentação financeira de R$ 182 milhões em razão da data, de acordo com sondagem do Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre realizada com consumidores.

Em um ano de muitas mudanças geradas pela pandemia, um dos pontos de destaque do levantamento foi o crescimento da influência dos canais digitais na escolha das compras, a qual aumentou em 20 pontos percentuais, para 49,7%, em comparação ao ano passado. Isso significa que hoje em dia as pesquisas ativas e a divulgação realizada pelas marcas na internet, nas redes sociais e no WhatsApp possuem um impacto maior e cada vez mais forte nas compras realizadas.

Em relação aos produtos que devem ser mais procurados, brinquedos, roupas e calçados liderarão as buscas, seguidos por artigos esportivos, eletroportáteis, como celular e tablet, e itens de informática, como games, fones de ouvido, acessórios. O ticket médio ficará semelhante ao do ano passado, em cerca de R$ 136.

A pesquisa revelou ainda que 55% dos entrevistados perguntam para os pequenos o que eles desejam ganhar antes de escolher o presente. Outro ponto de destaque foi o aumento da preferência por realizar as compras em lojas de shopping – intenção manifestada por 45,4% dos entrevistados –, em relação ao mesmo período no ano passado, quando as lojas de rua lideraram a preferência, e ao último Dia dos Pais, com o e-commerce no topo das intenções. Desta vez, 66,9% dos consumidores manifestaram interesse em comprar do comércio local.

A respeito da forma de pagamento, o cartão de crédito parcelado deverá ser o mais escolhido, seguido do dinheiro, do cartão no débito e do crédito em uma vez. A semana que antecede o Dia das Crianças e a véspera do dia 12 deverão ser o período de maior movimento no setor.