Renner inaugura segunda loja de aeroporto, agora em Guarulhos

A Renner abriu as portas nesta terça-feira (29) da sua segunda operação em um aeroporto brasileiro. A unidade fica no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O terminal é o maior aeroporto da América do Sul.

A varejista gaúcha investiu R$ 5 milhões na nova loja. O espaço tem área total de 1 mil metros quadrados e fica localizada no 2º piso do Terminal 2, próximo ao embarque doméstico. Entre os atrativos, estão os provadores unificados, com cabines que podem ser usadas sem distinção de gênero, e a vista para a pista de pouso do aeroporto.

foi em Porto Alegre, no Salgado Filho, em dezembro de 2019 A estreia da varejista em um aeroporto. A marca possui outras 12 unidades na capital gaúcha.

Já a Renner do aeroporto de Guarulhos é a 109º loja da marca no estado paulista. "Mesmo neste momento desafiador, a Renner segue investindo em seu plano de expansão, aumentando a proximidade com o público", afirmou a diretora de Operações da Lojas Renner, Fabiana Taccola, em nota.