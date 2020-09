Novo fundo internacional financiará fazendas conforme índices certificados de sustentabilidade

Agricultores de sete estados brasileiros que adotam estratégias de ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta) terão acesso a linhas de crédito facilitadas de acordo com o nível de sustentabilidade das propriedades rurais. O lançamento do Financiamento Facilitado para Agricultura Sustentável (SAFF - Sustainable Agriculture Finance Facility) ocorreu nesta terça-feira (29). Ao todo, serão destinados cerca de US$ 68 milhões em 2021 e o valor será ampliado ano a ano podendo chegar a US$ 1,4 bilhão em 2026.

O primeiro critério para acessar o fundo será o monitoramento e a aprovação da propriedade pela sistemática TrustScore. Isto é, apenas as fazendas que alcançam uma pontuação mínima é que poderão obter o financiamento.

Depois, quanto maior índice de sustentabilidade no TrustScore, menores serão os juros para fazendas que produzem com estratégias de ILPF. A tecnologia TrustScore é brasileira, inovadora e foi desenvolvida pela Ceptis Agro para medir a sustentabilidade das fazendas produtoras.

O SAFF disponibilizará cerca de US$ 68 milhões no primeiro ano, sendo US$ 62 milhões em crédito para o produtor e US$ 6 milhões para financiamento de programas de certificação, pesquisa, transferência de tecnologia assistência técnica e certificação. O incremento ao fundo acontecerá progressivamente podendo chegar a US$ 1,4 bilhão em 2026.

O SAFF foi um dos projetos selecionados em 2020 pela Global Innovation Lab for Climate Finance (Lab), um programa de aceleração de opções de investimento que mobilizem recursos para o desenvolvimento sustentável em mercados emergentes. Trata-se do primeiro mecanismo financeiro constituído pela Rede ILPF, que busca ampliar a adoção de sistemas ILPF no Brasil. A iniciativa é uma parceria público-privada entre Embrapa, John Deere, Syngenta, Cocamar, Ceptis, Bradesco, SOESP, Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento e Sustenabilidade (IABS) e JPG Asset Management.

O projeto-piloto será implantado até julho de 2021 e vai abranger propriedades de sete estados brasileiros: Paraná, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, totalizando 90 mil hectares. "Hoje, o Brasil possui 16 milhões de hectares com sistemas ILPF e a nossa meta é meta chegar a 30 milhões até 2030. O SAFF, sem dúvidas, será uma ferramenta importante para conseguimos sucesso nesse objetivo", explicou o presidente do Conselho Gestor da Rede ILPF, Renato Rodrigues.

A ILPF é uma estratégia que combina diferentes culturas em uma mesma área de produção, o que resulta em benefícios diretos para o produtor e para o meio ambiente, como a redução da emissão de gases de efeito estufa, o uso eficiente do solo e insumos, a restauração de pastagens degradadas e preservação da biodiversidade. Futuramente, os agricultores que utilizam a ILPF poderão pagar parte de seus empréstimos por meio da emissão de créditos de carbono, que serão avaliados e comercializados pelo SAFF ou absorvidos pelos investidores finais. De acordo com estudos realizados para a criação do fundo, a implementação pode mitigar a emissão de 2,5 milhões de toneladas de gás carbônico em 10 anos.