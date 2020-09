Governo divulga regras para liberação de eventos de maior porte na semana que vem

governador Eduardo Leite havia anunciado nos últimos dias, serão divulgadas, na semana que vem , as regras para a liberação de eventos de maior porte – como atividades culturais, feiras e shows. Pelo menos dois critérios serão levados em conta para permitir ou não a realização dos eventos: a cor da bandeira da região no modelo de Distanciamento Controlado e a adoção dos protocolos sanitários de retorno às aulas. O governo do Estado confirmou nesta terça-feira (29) que dará mais um passo na liberação de atividades no Rio Grande do Sul a partir da próxima semana. Conforme o, as regras para a liberação de eventos de maior porte – como atividades culturais, feiras e shows. Pelo menos dois critérios serão levados em conta para permitir ou não a realização dos eventos: a cor da bandeira da região no modelo de Distanciamento Controlado e a adoção dos protocolos sanitários de retorno às aulas.

Apenas os municípios que se localizam em regiões com bandeira laranja (risco epidemiológico médio) ou amarela (risco epidemiológico baixo) há pelo menos duas semanas consecutivas poderão retomar os espetáculos. O governo do Estado exigirá também que o município que planeja permitir a realização de um evento cultural já tenha organizado os protocolos sanitários essenciais ao retorno às aulas. Essa obrigação tem como intuito estabelecer uma escala de prioridades para o retorno. Todos os detalhes serão divulgados a partir da próxima semana.

“Temos uma prioridade na questão das liberações. Faremos a liberação para eventos somente em municípios nos quais as aulas presenciais já estiverem retornando. Não faz sentido haver liberação de eventos sem ter havido o retorno das aulas. É importante priorizar o ensino, a aprendizagem de nossas crianças e jovens, em relação a outros tipos de atividades”, ponderou Leite.

No começo desta semana, o Gabinete de Crise deu aval para a realização de quatro eventos de grande porte: Festival Internacional de Turismo (Festuris), a Feira de Calçados e Acessórios Zero Grau e o Natal Luz, todos em Gramado, e a Feira de Inovação Industrial (Mercopar), em Caxias do Sul. Com exceção do Natal Luz, os demais eventos ocorrem no mês de novembro.

estão autorizados os eventos corporativos Também. Desde o dia 22 de setembro está permitida a realização, em regiões de bandeira amarela e laranja, de feiras e exposições corporativas e comerciais, seminários, congressos, convenções, simpósios, conferências, palestras, reuniões corporativas, oficinas, treinamentos e cursos institucionais. Eventos sociais e que gerem aglomeração ainda continuarão proibidos.

A medida será possível em virtude da redução de hospitalizações e de óbitos causados pela Covid-19 em todas as regiões. Nas últimas duas semanas, novos registros por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) que resultaram em diagnóstico confirmado de Covid-19 caíram 25%, de 1.016 para 793. Além disso, entre as duas últimas quintas-feiras, o número de óbitos causados pela doença reduziu 19%, de 338 para 273. "O Rio Grande do Sul começou a observar, em agosto, estabilidade na demanda de leitos de UTI para pacientes confirmados de coronavírus. Em setembro, vimos uma redução da demanda por internações em leitos de UTI e clínicos e no número de óbitos. Há, portanto, uma clara redução na incidência da doença no Estado. Por isso, temos dado, passo a passo, algumas condições para o retorno de algo próximo à normalidade como conhecíamos”, destacou o governador Eduardo Leite.

A autorização para a realização dos eventos foi publicada na segunda edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira (28) e ocorrerá mediante envio de protocolos próprios. Além disso, todos os organizadores deverão seguir, integralmente, todos os protocolos e regras já estabelecidos na Portaria 617/2020, da Secretaria da Saúde. Como exemplo, está o respeito ao teto de ocupação da área útil (área de circulação e permanência) já estabelecido (8 metros quadrados por pessoas em ambientes em pé e 4 metros quadrados por pessoas em ambientes sentados).