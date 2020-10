Até agosto, País ganha mais 3,6 mil km de linhas

O sistema elétrico brasileiro acrescentou à sua malha, entre janeiro e agosto deste ano, 3.687,04 quilômetros em novas linhas de transmissão e 10.462 megavolt-ampères (MVA) em transformadores de subestações. Desse desempenho, o incremento no território gaúcho foi de 58 quilômetros (1,5% do total) e 420 MVA (4%). As informações foram publicadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que passa a divulgar mensalmente os avanços em transmissão no País, a partir de dados da fiscalização da entidade e dos fornecidos pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

Com exceção dos estados que ainda não tiveram novas linhas de transmissão construídas neste ano, como Santa Catarina, Piauí, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato Grosso, a expansão desse tipo de estrutura no Rio Grande do Sul foi a mais tímida do Brasil. De acordo com a Aneel, os estados com maior quilometragem concluída de linhas de transmissão neste ano são, nessa ordem, São Paulo (782,09 km), Bahia (749 km), Pará (375 km) e Rondônia (319 km). Em potência ativa, estão na dianteira Goiás (1.394 MVA), Minas Gerais (1.275 MVA) e Ceará (750 MVA).

Somando o acumulado histórico, o País reunia, até agosto, 158.386,75 quilômetros de linhas de transmissão e 383.347,4 MVA de capacidade de transformação. Segundo a Aneel, apesar do cenário de pandemia, o órgão tem mantido normalmente o acompanhamento da expansão da transmissão de energia elétrica.