Após negociação com líderes partidários, o governo decidiu fechar uma proposta para o novo programa social que substituirá o Bolsa Família dentro da regra do teto de gastos.

A informação foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), após reunião com ministros, deputados e senadores. "Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei do teto", disse o presidente.

Mais informações a seguir.

Folhapress